Si nutre per lo più di carcasse - Cruciverba

Si nutre per lo più di carcasse.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AVVOLTOIO

Significato/Curiosita : Si nutre per lo piu di carcasse

Continua ad essere uno dei più rari avvoltoi d'europa. come altri avvoltoi è un necrofago, cioè si nutre principalmente di carcasse di animali morti, ed ha...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi avvoltoio (disambigua). avvoltoio (anticamente avoltoio o avoltore) è il nome comune con cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

