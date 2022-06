Inizio d apnea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inizio d apnea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AP

Significato/Curiosita : Inizio d apnea

La pesca subacquea in apnea, da non confondere con la caccia subacquea, è un'attività di pesca praticata con la tecnica dell'immersione senza l'ausilio...

Piceno (italia) ap – abbreviazione di apatite ap – singolo di pop smoke del 2021 ap – abbreviazione biblica per l'apocalisse di giovanni ap – abbreviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con inizio; apnea; inizio di errore; inizio d impresa; Si recita all inizio della Messa; L inizio delle elezioni; Si immerge in mare in apnea o con le bombole; Principio di apnea ; Fa sport in apnea ; Può scendere in apnea ; Cerca nelle Definizioni