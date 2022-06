Fiacco, debole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiacco, debole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Fiacco, debole

L'ambliopia (dal greco µßpa, composto di µß, «ottuso, fiacco, debole», e , «vista») – comunemente nota come occhio pigro – in oftalmologia,...

