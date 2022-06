Fanno spettacoli con fantocci di legno mossi da fili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno spettacoli con fantocci di legno mossi da fili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : MARIONETTISTI

Significato/Curiosita : Fanno spettacoli con fantocci di legno mossi da fili

Marionette con i fili, altri mossi da un bastone su un palcoscenico portatile con il burattinaio nascosto, o mossi su un palcoscenico più grande con il burattinaio...

In internet archive. dal sito dei marionettisti gambarutti ^ costruzione della marionetta dal sito dei marionettisti lupi ^ dal sito archiviato il 14 ottobre... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con fanno; spettacoli; fantocci; legno; mossi; fili; fanno spiare il sire; Una località in cui si beve o si fanno i fanghi; Se ne fanno collane e bracciali; Quelli di spirito fanno divertire; Precedono le prime degli spettacoli ; Prima di dare spettacoli pianta la tenda; È pagante agli spettacoli ; Un edificio per spettacoli nell antichità classica; Un fantocci o dell Iris; Prestanome, fantocci o; Un fantocci o invernale; Un fantocci o dell Iris; Quella da biliardo è in legno ; Si calpesta ed è composto da listelli di legno ; Tipo di legno spesso usato per il parquet; Sottile gradino di legno ; Sergenti promossi ; Rimossi con le forbici; mossi ere; Rimossi , non più collocati; Un esilarante commedia di Eduardo De fili pppo; Sistema di connessione senza fili tra dispositivi; fili ppo pittore; Jean fili bustiere; Cerca nelle Definizioni