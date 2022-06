Esce in edicola a intervalli regolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esce in edicola a intervalli regolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERIODICO

Significato/Curiosita : Esce in edicola a intervalli regolari

Periodikós, a sua volta da ped, períodos, «periodo») è un prodotto editoriale, diverso da un giornale quotidiano, pubblicato a intervalli regolari nel tempo...

Tratti da periodici wikizionario contiene il lemma di dizionario «periodico» wikimedia commons contiene immagini o altri file su periodico periodico, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con esce; edicola; intervalli; regolari; Cresce di anno in anno; Un pesce dei mari nordici; Un freno che trattiene dalle escandesce nze; Riesce difficile allo stupido; Tappezzano l edicola ; Il non venduto in edicola ; Li vende l edicola nte; L invenduto degli edicola nti; Ripetuti a intervalli uguali; Disporre a intervalli ; A intervalli regolari; Ripetute ad intervalli ; regolari zza situazioni illegali; Irregolari tà cardiaca; I suoi sette lati sono regolari ; Abituale regolari tà; Cerca nelle Definizioni