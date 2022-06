Elemento base per la fabbricazione della carta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elemento base per la fabbricazione della carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CELLULOSA

Significato/Curiosita : Elemento base per la fabbricazione della carta

Occasionalmente veniva usata la seta, ma era troppo costosa. la tecnologia di fabbricazione della carta da corteccia è nata in cina, descritta per la prima volta nell'anno...

Cellulari delle piante è costituita da cellulosa, ma il cotone, per esempio, è cellulosa quasi al 100%. la cellulosa è idrolizzata, in particolari condizioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

