Cagionare o portare - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ARRECARE

Significato/Curiosita : Cagionare o portare

Tentativo di suicidio. l'inalazione dell'aria calda può inoltre cagionare lesioni alle vie aeree o ai polmoni: ciò si verifica in circa il 6% dei casi. negli...

Ciò significa che, nella scelta di una terapia, bisogna innanzitutto non arrecare danno al paziente e per questo, tra i trattamenti possibili, va sempre...

