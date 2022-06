Solvente dello smalto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solvente dello smalto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACETONE

Significato/Curiosita : Solvente dello smalto

Di o su smalto per unghie wikimedia commons contiene immagini o altri file su smalto per unghie come rimuovere smalto per unghie senza usare solvente...

Stai cercando il disordine metabolico comunemente chiamato acetone, vedi acetonemia. l'acetone (anche chiamato propanone o dimetilchetone) è il chetone... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con solvente; dello; smalto; Privare un debitore insolvente dei suoi beni; Narcotizzante impiegato anche come solvente ; Un acqua solvente ; Il solvente della manicure; Liza dello spettacolo; Papaleo dello schermo iniz; Uno dei segni dello Zodiaco; Ex-capitale dello Stato d Israele; La parte della mano dove si mette lo smalto ; Così è l acetone per lo smalto da unghie; Si usa per togliere lo smalto dalle unghie; Si usa per togliere lo smalto ; Cerca nelle Definizioni