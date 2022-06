I simboli sul computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I simboli sul computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : I simboli sul computer

Classificazione; ciascuno dei simboli ha ora un colore corrispondente: nero per a, verde per b, blu per c, arancione per d e rosso per z, e i simboli che impiega sono:...

La manifattura e diffusione delle icone in russia ebbero inizio con l'entità monarchica detta rus' di kiev, alla quale seguì nel 988 la conversione del...