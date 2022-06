Scrisse il Cantico delle Creature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse il Cantico delle Creature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : SAN FRANCESCO D ASSISI

Significato/Curiosita : Scrisse il cantico delle creature

il cantico delle creature (canticum o laudes creaturarum), anche noto come cantico di frate sole, è un cantico di san francesco d'assisi composto intorno...

Vedi san francesco (disambigua). francesco d'assisi, nato giovanni di pietro di bernardone (assisi, 1181/1182 – assisi, 3 ottobre 1226), è stato un religioso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

