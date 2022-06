Scomparto dei pantaloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scomparto dei pantaloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Scomparto dei pantaloni

Una custodia senza scomparto per valuta e pochissime tasche per le carte. di solito le banconote sono piegate e tenute in uno scomparto del portafoglio....

I pugni in tasca è un film del 1965, scritto e diretto da marco bellocchio, all'esordio, nella regia di un lungometraggio. si tratta di un film manifesto...