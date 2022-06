Si rompe durante certi tipi di banchetti nuziali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si rompe durante certi tipi di banchetti nuziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIATTO

Significato/Curiosita : Si rompe durante certi tipi di banchetti nuziali

Di un piatto, quindi una pietanza. il piatto è uno strumento musicale idiofono. piatto crash piatto china piatto ride piatti orchestrali il piatto è la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Il ragazzo che durante la Messa fa oscillare il turibolo; Pause durante il cammino; Il green esibito durante la pandemia di Covid; La disfaceva Penelope durante la notte; Accomuna certi romanzi ai canarini; Accoglienti locali di certi bar; L imbarazzano certi cibi; Il pregio di certi oggetti da museo; Il più tipi co manto stradale; Il capostipi te dei tebani; Genere musicale tipi camente statunitense; tipi co dolce della Pasqua napoletana; Generale romano famoso per i suoi banchetti ; Luoghi per banchetti ; banchetti classici; Si attiva per la riuscita di feste e banchetti ; Fiaccole nuziali ; Gli anelli nuziali ; Lo reggono le damigelle nuziali ; Antiche fiaccole nuziali ;