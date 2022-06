Ricoprire un dolce con la ghiaccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricoprire un dolce con la ghiaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

la glassa (o ghiaccia) è una preparazione di cucina, soprattutto di pasticceria, con cui si rivestono, in tutto o in parte, alcuni dolci con lo scopo di...

