Recata... in tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recata... in tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PORTATA

Cebete tebano recata di greco in italiano da demetrio livaditi, reggio emilia, stefano calderini, 1874. url consultato il 9 marzo 2019. la tavola di cebete...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi portata (disambigua). la portata, nella fluidodinamica, è una misura della quantità di un fluido... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

E sprecata in un lavoro inutile; Molestia arrecata al possessore di una cosa impedendogliene il godimento; I buongustai godono di quelli della tavola ; Sobri a tavola ; Momento conviviale a tavola omonimo di una città; Ideò una tavola numerica;