Quella di una nota favola era una zucca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di una nota favola era una zucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARROZZA

Significato/Curiosita : Quella di una nota favola era una zucca

Disambiguazione – se stai cercando la favola o la serie animata, vedi al lupo! al lupo! o al lupo... al lupo. al lupo al lupo è un film del 1992 diretto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carrozza (disambigua). con carrozza si intende genericamente quel mezzo di trasporto a trazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

