Il Patti scrittore iniz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Patti scrittore iniz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EP

Significato/Curiosita : Il patti scrittore iniz

Ercole patti (catania, 16 febbraio 1903 – roma, 15 novembre 1976) è stato uno scrittore, giornalista, sceneggiatore e drammaturgo italiano. proviene da...

ep – edizioni paoline – casa editrice italiana ep – extreme pressure (altissima pressione) – usato nella classificazione dei grassi ep – elevata professionalità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con patti; scrittore; iniz; Sotto... certi patti ni; I patti ni dei freni; Because the , canta patti Smith; patti na... a Londra ing; È un attore, scrittore , e speaker di Radio Deejay; Lo scrittore padre di Pinocchio; L Amos scrittore israeliano; Lo scrittore di Treno di panna; iniz di Accorsi; iniz iali di Pagliai; Il poeta delle Crociate iniz ; Si recita all iniz io della Messa; Cerca nelle Definizioni