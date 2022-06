Partita di serie A giocata di sabato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partita di serie A giocata di sabato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANTICIPO

Significato/Curiosita : Partita di serie a giocata di sabato

Aprile. l'ultima giornata si è giocata sabato 22 maggio, con tre partite alle 20:45, e domenica 23 maggio, con una partita alle 15:00 e sei alle 20:45....

Primavera in anticipo è il dodicesimo album della cantante italiana laura pausini pubblicato in italia il 14 novembre 2008. è il suo nono album in studio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con partita; serie; giocata; sabato; Fine partita ; Il commento durante una partita di calcio; È rimasta celebre la sua partita a scopone con Zoff; Quella arbitrale gestisce la partita di calcio; L elenco dei francobolli necessari per completare una serie ; L elenco dei francobolli necessari per completare una serie ; Il nome del delfino protagonista di una serie tv; La Lega Basket di serie A; Una coppia giocata al Lotto; La pallavolo giocata sulle spiagge; Come la giocata che rispetta le regole; Una giocata a poker; Lato B del singolo sabato pomeriggio di Baglioni; Quella del sabato sera è della fine degli anni 70; Può essere da cavallo... o del sabato sera; Prima di giovedi e sabato ; Cerca nelle Definizioni