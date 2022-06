Un noto pinnipede mediterraneo: foca __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un noto pinnipede mediterraneo: foca __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MONACA

Significato/Curiosita : Un noto pinnipede mediterraneo: foca __

Membro del gruppo alla superfamiglia pinnipedia, le foche nel senso più ampio del termine. la parola «pinnipede» si riferisce per l'appunto a questa modificazione...

Di o su monaca wikizionario contiene il lemma di dizionario «monaca» wikimedia commons contiene immagini o altri file su monaca (en) monaca, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

