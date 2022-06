Lode premio a poliziotti meritevoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lode premio a poliziotti meritevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ENCOMIO

Significato/Curiosita : Lode premio a poliziotti meritevoli

L'encomio di elena è un testo del filosofo sofista gorgia da lentini. in esso l'autore si pone l'obiettivo di scagionare elena, moglie di menelao, dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con lode; premio; poliziotti; meritevoli; Esplode re con fragore; Discorso di lode ; Può far esplode re; Che procura degnamente lode e approvazione; Il Peck premio Oscar per Il buio oltre la siepe; Un premio costituito di parole; Ambito premio per i girini; Fu premio Nobel nel 1921; I randelli dei poliziotti ; Un azione da poliziotti ; Quella di servizio ha un auto e due poliziotti ; Nomignolo dei poliziotti francesi; meritevoli di interesse; meritevoli ; meritevoli di ricompensa; Benvolute, meritevoli d affetto; Cerca nelle Definizioni