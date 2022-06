Grasso animale usato per preparazioni alimentari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grasso animale usato per preparazioni alimentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRUTTO

Significato/Curiosita : Grasso animale usato per preparazioni alimentari

Il burro chiarificato è un grasso animale usato in cucina ottenuto dalla chiarificazione del burro mediante procedure fisiche e meccaniche. il burro chiarificato...

Circa 40-42 °c lo strutto si presenta pastoso e di colore bianco; a temperature superiori avviene la fusione; la consistenza dello strutto fuso è oleosa e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Il burro chiarificato è un grasso animale usato in cucina ottenuto dalla chiarificazione del burro mediante procedure fisiche e meccaniche. il burro chiarificato...

Circa 40-42 °c lo strutto si presenta pastoso e di colore bianco; a temperature superiori avviene la fusione; la consistenza dello strutto fuso è oleosa e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con grasso; animale; usato; preparazioni; alimentari; __ grasso , critico televisivo; Sono grasso cce quelle del bimbo; Cosi è il grasso andato a male; Una volta l anno è grasso ; A questo animale si paragona uno sguardo languido; Il piccolo d un animale ; La colorazione che assume un animale segnalando ai predatori la sua nocività; animale con aculei; Tipo di legno spesso usato per il parquet; Un pelame molto usato per le pellicce; Disco da lancio usato in parchi e spiagge ing; Un metallo usato nei componenti elettronici; preparazioni medicinali untuose; preparazioni da forno; preparazioni gastronomiche... a pacchetto; Volumi che raccolgono le preparazioni dei piatti; Prodotti alimentari naturali; Disciplina che si occupa di regimi alimentari ; Tali sono le provviste alimentari vecchie e datate; Negozianti d alimentari ;