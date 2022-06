Corpi speciali americani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpi speciali americani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARINES

Significato/Curiosita : Corpi speciali americani

speciali dietro le linee nemiche. negli stati uniti il termine forze speciali è generalmente impiegato per riferirsi alle united states army special forces...

Anche conosciuto in italiano come "corpo dei marine" o semplicemente "marines", è la componente di fanteria di marina degli stati uniti facente parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con corpi; speciali; americani; Spiega perché alcuni corpi affondano mentre altri no; Parte della fisica che studia il moto dei corpi ; La scienza che studia moto ed equilibrio dei corpi ; La distruzione dei germi da parte degli anticorpi ; speciali tà a base di gelatina; speciali tà a due ruote... sterrata; La speciali tà di Zibello; Si colpisce da lontano in una speciali tà olimpica; Nomignolo di americani ; Per gli americani è LA; I leopardi americani ; Uomini euroamericani ; Cerca nelle Definizioni