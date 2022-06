Confina con la Francia e non è uno stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confina con la Francia e non è uno stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIGURIA

Significato/Curiosita : Confina con la francia e non e uno stato

Il confine tra la francia e l'italia è lungo 515 km. geograficamente divide la francia sud-orientale e l'italia nordoccidentale e corre tra le regioni...

Se stai cercando altri significati, vedi liguria (disambigua). la liguria (afi: /li'gurja/; ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

