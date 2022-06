Il calcio che parte dalla bandierina del campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il calcio che parte dalla bandierina del campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANGOLO

Significato/Curiosita : Il calcio che parte dalla bandierina del campo

Voce principale: regole del gioco del calcio. il campo da calcio è la struttura, spesso situata in uno stadio, adibita a ospitare l'incontro. viene disciplinato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi angolo (disambigua). un angolo (dal latino angulus, dal greco (ankýlos), derivazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

