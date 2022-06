La banca lo invia al cliente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La banca lo invia al cliente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ESTRATTO CONTO

Di pagamento quietanzate. se il cliente ha stipulato un contratto di anticipo di effetti al salvo buon fine, la banca mette a sua disposizione (mediante...

Disposizione (in forma cartacea o su web) ai correntisti il cosiddetto estratto conto (normalmente identificato con la sigla e/c), contenente il saldo disponibile...

