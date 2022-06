Attinente a un materiale fragile e trasparente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attinente a un materiale fragile e trasparente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VETRARIO

Significato/Curiosita : Attinente a un materiale fragile e trasparente

Il materiale fragile. considerando anche il fatto che il carico di snervamento è il parametro che prevede la deformazione plastica del materiale, si...

Murano, su yourmurano.com. url consultato il 3 maggio 2014. ^ il museo vetrario di murano, consorzio promovetro murano, su promovetro.com. url consultato...

