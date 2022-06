Altare pagano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altare pagano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARA

Significato/Curiosita : Altare pagano

Gg. sul toponimo di pagani sono state avanzate diverse ipotesi. quella più probabile fa derivare il toponimo dalla famiglia pagano, divenuta nobile in...

41°54'23n 12°28'32e / 41.906389°n 12.475556°e41.906389; 12.475556 l'ara pacis augustae (altare della pace di augusto) è un altare fatto costruire... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

