Allontana un oggetto per metterlo a fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allontana un oggetto per metterlo a fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRESBITE

Significato/Curiosita : Allontana un oggetto per metterlo a fuoco

In realtà a mascherare una forte invidia e gelosia. in quanto ultima parente vivente di harry, accetta di adottare il piccolo per metterlo al sicuro da...

Il termine presbite può significare: affetto da presbiopia scimmia appartenente al genere presbytis... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

