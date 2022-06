Si abbatte sulle coste dell Asia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si abbatte sulle coste dell Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIFONE

Significato/Curiosita : Si abbatte sulle coste dell asia

Disastro nucleare di fukushima, provocò un enorme maremoto che si abbatté violentemente sulle coste giapponesi appena poche decine di minuti dopo con onde alte...

Dopo un certo periodo, da quelle uova nacque il mostro tifone. un'altra versione narra che tifone fosse nato da era senza la collaborazione di zeus e che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con abbatte; sulle; coste; dell; asia; abbatte vano le mura; abbatte re le mura di una città; Si tenta d abbatte rli; abbatte re; Ceste portate sulle spalle; Hanno i ponti sulle coperte; Le scritte sulle foto; Taranto sulle auto; Un gruppo di stelle della coste llazione del Toro; Nota coste llazione; Con l accento coste i ha un futuro; Croce del __: coste llazione australe; Sono obbligatorie a bordo dell auto per molti mesi; Il Carlo Azeglio ex Presidente dell a Repubblica; Gli appartiene l elmo dell Inno di Mameli; Il capo dell a propaganda Nazista; Il ricco per antonomasia ; Antica regione dell asia Minore; Lo Stato dell asia che si chiamava Persia; Le colleghe di Aspasia ; Cerca nelle Definizioni