Comune uccello acquatico di colore nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune uccello acquatico di colore nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CORMORANO

Significato/Curiosita : Comune uccello acquatico di colore nero

Il cormorano comune (phalacrocorax carbo linnaeus, 1758) è un uccello acquatico della famiglia dei falacrocoracidi diffuso in tutta l'eurasia e l'australasia... Citazioni sul cormorano wikizionario contiene il lemma di dizionario «cormorano» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul cormorano comune wikispecies... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Comune uccello acquatico di colore nero : comune; uccello; acquatico; colore; nero; Il secondo in comune ; comune di Viterbo di origine etrusca; comune bellunese di un noto e omonimo birrificio; comune trevigiano col Torresìn e il Torresòn; In comune ha un ruolo simile a quello di ministro; Terzo comune italiano per l alfabeto: Lariana; uccello rampicante; uccello il cui verso dà nome a un tipo d orologio; È detto uccello mosca; uccello cinerino; Un uccello come il topino; Un uccello pescatore; Sport acquatico in cui si usano tavole e aquiloni; Mustelide acquatico ; Carnivoro semiacquatico degli Stati Uniti; Roditore semiacquatico originario del Sudamerica; Coleottero acquatico diffuso in Europa; Un uccello acquatico dalle piume variopinte; Un colore che tende al nocciola; Il tipico colore violaceo delle Dolomiti al tramonto; Il perdere colore dei tessuti; Il tricolore della viabilità; Incolore privo di rilievo e di interesse; La sua forma e colore ricordano il cetriolo; Buon vino nero o grigio; Il nero scuro di alcuni capelli; Genero si dal cuore grande; Genero si munifici; Uccise Agrippina madre di nero ne nel 49 dC; Tenero di cuore;

Cerca altre Definizioni