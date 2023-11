La definizione e la soluzione di: Il casato di Cirano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Il casato di Cirano

Il casato di Cirano, o Bergerac, è un'antica famiglia nobiliare francese che ha avuto origine nel XVII secolo. Il suo membro più famoso e rinomato è Cyrano de Bergerac, un personaggio letterario creato dal drammaturgo francese Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac è stato protagonista dell'omonima opera teatrale del 1897, che ha contribuito a rendere il casato di Bergerac ampiamente noto e iconico nella cultura francese. Nel dramma, Cyrano è ritratto come un brillante poeta, soldato e duellante con una personalità affascinante, ma anche come un uomo afflitto dalla sua caratteristica naso pronunciato. Cyrano è conosciuto per la sua eloquenza e abilità nel duello, ma anche per il suo amore non corrisposto per la bella Roxane. Nonostante il personaggio di Cyrano de Bergerac sia puramente frutto dell'immaginazione di Edmond Rostand, il casato di Bergerac è diventato un simbolo di coraggio, romanticismo e raffinatezza in Francia. Il nome di Cyrano è diventato sinonimo di eloquenza e astuzia verbale, e il suo caratteristico naso è diventato un'icona della letteratura e del teatro.

