Si infila in un lettore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si infila in un lettore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere :CDROM

Altra risposta : CD

Significato/Curiosità : Si infila in un lettore

L'oggetto in questione è un disco compatto (CD), un supporto ottico ampiamente utilizzato per archiviare e riprodurre dati digitali. Di forma circolare e piatto, il CD ha un diametro standard di 120 millimetri e si inserisce comunemente in un lettore CD o un CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory). All'interno del lettore, un raggio laser legge le informazioni incise sulla superficie del CD, che possono variare da brani musicali a dati software. Questo processo consente la riproduzione accurata dei contenuti, rendendo i CD una forma popolare di distribuzione e consumo di contenuti digitali, sebbene siano stati in gran parte sostituiti da formati digitali più moderni.

Altre risposte alla domanda : Si infila in un lettore : infila; lettore; I crostacei che s infila no in conchiglie abbandonate; Si infila no ai piedi; Si infila no nelle crune; Una sferetta da infila re; infila to in mezzo; È difficile infila rlo; lettore nel gergo multimediale; La compila l elettore ; Il lettore di mp3 Apple; Il lettore di mp3 della Apple; Grosso riflettore ; Si infilano in un lettore ;

