La definizione e la soluzione di: Corpo Italiano di Liberazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CIL

Significato/Curiosita : Corpo italiano di liberazione

Il corpo italiano di liberazione fu una grande unità militare operativa dell'esercito cobelligerante italiano. nato nel marzo 1944 dal primo raggruppamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

