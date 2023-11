La definizione e la soluzione di: Vinse a Maratona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Vinse a maratona

Correlate sono la mezza maratona (21,097 km) e l'ultramaratona, con distanze superiori ai 42,195 km. la distanza della maratona non venne subito standardizzata... Milziade il Giovane (in greco antico: td, Miltiádes; Atene, 550 a.C. circa – Atene, 489 a.C.) è stato un generale e politico ateniese, famoso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Bernard : vinse tre Giri d Italia negli Anni 80; vinse e morì a Trafalgar; vinse a Trafalgar; Sebastian : vinse due ori olimpici nei 1500 m; Una maratona in TV; Si fa per 42 195 km in una maratona ; Il generale ateniese che contribuì alla vittoria di maratona ; Il vincitore della battaglia di maratona ;

Cerca altre Definizioni