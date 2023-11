La definizione e la soluzione di: Un tessuto per capi sportivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Un tessuto per capi sportivi

Picché) è un tessuto di cotone con piccoli motivi in rilievo, rombi, quadrati, puntolini, generalmente bianco. tessuto composto, necessita per l'armatura... Il Gore-Tex è un tessuto sintetico dalle alte capacità impermeabili e traspiranti, costituito da teflon microporoso. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

