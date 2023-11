La definizione e la soluzione di: Su di essa si può scegliere o un bianco o un rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Non si è ancora pescata nessuna carta nel proprio turno si può scegliere, in alternativa, di non effettuare lo scarto e pescare una carta dal mazzo di pesca... La mise en place (letteralmente "messa sul posto") è un termine francese della ristorazione che sta ad indicare l'apparecchiatura, cioè il completo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Da essa nasce se stessa ; Una città dell Emilia e il famoso pittore che in essa è nato; Cenerentola deve a essa la sua fortuna; Di essa c è n è una sola secondo il detto; Capacità dí scegliere di capire; scegliere un metodo; scegliere per un incarico; scegliere separando il buono dal meno buono; Lo dice chi vuole far valere il nero su bianco ; Jacques il primo uomo ad aver raggiunto la cima del Monte bianco ; Fiorellino bianco e profumato; Vino bianco del Piemonte; Il rosso di un racconto di Verga; Placcato rosso -oro; Vino rosso Doc prodotto nella provincia di Taranto; Un ortaggio giallo rosso o verde;

