Tipico corso d acqua delle zone desertiche

Banchisa), scarpata continentale e mari interni, zone di risalita d'acqua profonda, barriere coralline, zone salmastre, foreste di laminarie. le comunità... L'uadi, al plurale gli "uidian" (in arabo , wadi, pl. , widyan), è il letto di un torrente, quasi un canyon o canalone in cui scorre (o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

