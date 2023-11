La definizione e la soluzione di: Pianta erbacea con radici dal sapore di senape. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CREN

Significato/Curiosita : Pianta erbacea con radici dal sapore di senape

Questa pianta è una erbacea perenne rustica, cioè resistente al gelo. la pianta sviluppa un grosso rizoma da cui si estendono stoloni e radici, lunghi... La barbaforte, chiamata anche cren, rafano di Spagna o rafano orientale (Armoracia rusticana L.) è una pianta erbacea perenne appartenente alla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

