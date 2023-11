La definizione e la soluzione di: Mutano l aria in farina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Mutano l aria in farina

Produzione di farine utilizzate nella panificazione. farine panificabili ricavate dalla molitura del grano tenero sono: farina 00 farina 0 farina 1 farina 2 dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : mutano tane in stanze; mutano l aiuto in abuso; mutano il fico in fiasco; mutano il genio in gennaio; mutano la furia in bugia; Inquina l aria in molte città; Si usa per misurare la qualità dell aria ; Quella d aria dà ventilazione; La famiglia degli strumenti ad aria ; Progetti campati in aria ; Una focaccia con la farina ricavata da frutti invernali; Viene preparato con patate e farina ; Ottima qualità di farina ; Tipiche frittelle di farina ; Si riduce in farina ;

Cerca altre Definizioni