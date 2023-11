La definizione e la soluzione di: Si devono annaffiare spesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

17 litri. ^ consulenza accademia della crusca: si devono innaffiare o annaffiare le piante, su accademiadellacrusca.it. ^ annaffiatoi per giardini, balconi... Con il termine orto si indica di solito un appezzamento di terreno dal quale, a seguito di lavorazione, si ricavano vegetali e funghi commestibili – ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Lo sono gli orologi che devono essere riparati; Gli si devono i raggi X; Si gustano spesso con la panna; Mancano spesso sul posto di lavoro;

Cerca altre Definizioni