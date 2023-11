La definizione e la soluzione di: Ardono per voto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Ardono per voto

Di falò, che infiammavano di un tenue rossore le serate della zona; ora ardono ancora nei centri comunali con piccole sagre e canti. un dolce tipico sono... La Festa dei Ceri si svolge a Gubbio il 15 maggio di ogni anno e consiste nel trasporto in corsa di tre Ceri coronati da statue di Santi: sant'Ubaldo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : ardono nelle processioni; ardono per poco; ardono per chi li frega; ardono in chiesa; Il voto che a volte è stiracchiato; Un partecipante al voto ; Un voto pronunciato dai sacerdoti; Se è bianca è senza voto ; Un voto sacerdotale;

Cerca altre Definizioni