La definizione e la soluzione di: La rilascia la motorizzazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Generale per la motorizzazione e, a livello periferico, dalle direzioni generali territoriali, segnatamente dagli uffici di motorizzazione civile (umc)... La patente di guida italiana è un'autorizzazione amministrativa della Repubblica Italiana necessaria per la conduzione su strade pubbliche di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Il negoziante che non lo rilascia evade il fisco; rilascia il foglio rosa;

Cerca altre Definizioni