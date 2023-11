La definizione e la soluzione di: Fa parte del personale di sala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Delle fonti. un personal computer (dalla lingua inglese, in italiano letterale “calcolatore personale” oppure “elaboratore personale”, solitamente abbreviato... Il sommelier, in italiano desueto somigliere, è la figura qualificata per la presentazione e il servizio del vino. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Fa parte della Gran Bretagna; Guarisce imponendo le mani sulla parte malata; Il codice personale composto da 16 caratteri; Il personale non docente; Si formano in sala da ballo; Una sala per i giornalisti;

Cerca altre Definizioni