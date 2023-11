La definizione e la soluzione di: Louis trombettista jazz soprannominato Satchmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

sancho" />Louis Daniel Armstrong, noto anche con il soprannome di Satchmo (dall'inglese satchel mouth: bocca a sacco, per le grandi dimensioni della sua ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Stile vocale di jazz che fu creato da louis Armstrong; Il Dr del noto romanzo di Robert louis Stevenson; Il Roy trombettista italiano; Miles trombettista ; Il Sun tastierista di jazz ; Il jazz contrapposto all hot; Fu soprannominato La voce; L Erwin soprannominato la volpe del deserto;

Cerca altre Definizioni