La definizione e la soluzione di: Il giaccone verde militare in voga negli anni 70. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Mantenere l'aspetto stirato). il bomber (solitamente di colore verde militare, grigio o nero): giubbotto originariamente in uso tra gli aviatori inglesi... L'eskimo o eschimo è un giaccone con la parte interna staccabile con bottoni automatici, che comprende il cappuccio, di pelliccia bianca sintetica, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Un giaccone sportivo; Un lungo giaccone ; Un ortaggio giallo rosso o verde ; Il biglietto verde originale; Accordo militare ; Grado militare ; Decò: era in voga un secolo fa; Il Déco in voga negli Anni 20; Doppie negli addobbi; Le svendite negli shop; L Evangelista fra le supermodelle degli anni 90 iniz; Detto di uno stile artistico sorto negli anni 20;

Cerca altre Definizioni