La definizione e la soluzione di: Versa allo Stato parte delle tasse del dipendente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Versa allo stato parte delle tasse del dipendente

Arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso. nel valore aggiunto sono comprese eventuali accise, ossia tasse sulla produzione o fornitura... Il sostituto d'imposta, nell'ordinamento giuridico italiano, è un soggetto (pubblico o privato) che per legge sostituisce in tutto o in parte il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 novembre 2023

