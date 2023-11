La definizione e la soluzione di: Unisce i punti con uguale precipitazione atmosferica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

uguale a 30 m. secondo una diffusa definizione internazionale si può invece parlare di montagne (mountains) distinte se la prominenza è almeno uguale... Le isoiete sono curve chiuse che indicano aree interessate dalla stessa quantità di precipitazioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 novembre 2023

