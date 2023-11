La definizione e la soluzione di: Specialista delle malattie dell orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OTOIATRA

Significato/Curiosita : Specialista delle malattie dell orecchio

Parte delle patologie invalidanti, ma sono riconosciuti tali i suoi sintomi. la malattia di ménière solitamente ha inizio limitatamente a un orecchio, ma... Prosper Ménière (Angers, 18 giugno 1799 – Parigi, 7 febbraio 1862) è stato un medico e scienziato francese. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

