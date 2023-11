La definizione e la soluzione di: Simile al melodramma, ma con parti dialogate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Tradizionale melodramma per l'alternanza sistematica di brani musicali e parti dialogate. sotto questo aspetto l'operetta è altrettanto vicina al teatro di... L'operetta è un genere teatrale e musicale nato nel 1856 (con La Rose de Saint-Flour di Jacques Offenbach) e divenuta famosa nel 1860 in Francia e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

