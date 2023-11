La definizione e la soluzione di: Serie cult ambientata su una nave da crociera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Serie cult ambientata su una nave da crociera

Scenografia s'ispirava a una nave da crociera di cui umberto smaila era il capitano. ad affiancarlo in quella che fu la sua ultima stagione da conduttore c'erano... Love Boat (The Love Boat) è una serie televisiva statunitense prodotta tra il 1977 e il 1987 e ambientata su una nave da crociera. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 novembre 2023

