La definizione e la soluzione di: Scure di piccole dimensioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. la scure (ant. scura; letter. secure [lat. securis, corradicale di secare «tagliare»]) è un attrezzo utilizzato... L'accetta è un attrezzo manuale utilizzato nella sbozzatura e nel taglio della legna. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

